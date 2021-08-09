РИАМО - 9 авг. 1 сентября в Подмосковье примут учеников 1260 школ, за парты сядут 985 тыс. учеников, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«1260 школ откроются 1 сентября. 1353 детских сада, также 40 коллежей и пять вузов», - рассказала Каклюгина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Каклюгина также добавила, что 1 сентября в школу пойдут 985 тыс. детей.

С начала учебного года откроются 18 новых школ и шесть детских садов. Кроме того, к началу учебного сезона после капремонта планируют открыть 13 школ и семь детских садов.