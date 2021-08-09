РИАМО - 9 авг. В городском округе Мытищи в программу социальной газификации вошли 88 населенных пунктов, уже заключено более 100 договоров, сообщил в понедельник глава городского округа Виктор Азаров.

«88 населенных пунктов в городском округе Мытищи подлежат догазификации. <…> Сегодня собрано почти 1,5 тыс. заявлений», - рассказал Азаров на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Азаров также добавил, что во всех населенных пунктах, вошедших в программу, провели собрания жильцов совместно с представителями Мособлгаза. В настоящее время заключено более 100 договоров на догазификацию.

1 июня Госдума приняла закон, направленный на повышение газификации страны, — теперь газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации. Позже этот закон подписал президент.

Ранее газ по программе провели уже в 475 домовладений Московской области.

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