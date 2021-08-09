РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 авг. В микрорайоне Керамик Балашихи пропал 47-летний мужчина, ведется его розыск, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 47-летний Роман Георгиевич Сухоруков, микрорайон Керамик, городской округ Балашиха, Московская область. С 8 августа 2021 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в темно-зеленую футболку, синие штаны, коричневые шлепанцы.

Нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.