РИАМО - 9 авг. В «зеленых» зонах у домов проведут акции по посадке новых деревьев, установят лавочки, при необходимости сделают освещение, сообщил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Ранее в Подмосковье с участием жителей выбрали 2,7 тыс. земельных участков, где будут сохранены зоны для прогулок. На этих участках не будут строить жилые дома или коммерческую недвижимость.

«Мы предлагаем в этих зонах провести акции по высадке деревьев. Они должны быть в фокусе нашего внимания в первую очередь. Именно там проведем традиционную акцию «Посади свое дерево», - сказал Разин на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что также будет проведен опрос по благоустройству этих территорий: где-то будут поставлены лавочки, обеспечено освещение.

При этом если у таких земель есть собственник, им предложат другие участки. Если по этим зонам уже выдана разрешительная документация на строительство, то вырубку нужно будет согласовать с жителями, а также посадить вдвое больше деревьев, заключил Разин.