РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. На минувшей неделе на Малаховском озере Люберец высадили деревья и обустроили газон, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе проводились следующие виды работ: устранение граффити и ремонт МАФов в парке «Наташинские пруды», ремонт горки в Центральном парке, высадка новых деревьев и обустройство газона на Малаховском озере. На постоянной основе ведутся работы по покосу травы и вывозу мусора», - сказал Криворучко.

Он отметил, что от жителей поступило 19 обращений. Все закрыты.

Криворучко добавил, что на минувшей неделе в парках прошло 22 мероприятия.

«Несмотря на ряд ограничений на этой неделе запланированы культурно-массовые мероприятия: танцевальные тренировки, концертные программы», - заключил он.