РИАМО - 9 авг. Власти Москвы и Подмосковья обсуждают возможность строительства метро в городском округе Мытищи, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы работаем с мэром (Москвы - ред.), обсуждаем эту тему, ищем решения. <…> Москва сегодня инвестирует в метро за пределами, в том числе МКАД, это факт», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам губернатора, появление станции метро станет заметной переменой для развития Мытищ.

Оперативное совещание губернатора прошло традиционно в понедельник.