РИАМО - 9 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1 487 новых случаев заболевания, наибольшее число новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Одинцовском округе (120) и Мытищах (164), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

84 случаев выявили в Раменском округе, 76 - в Балашихе, 65 - в Ленинском округе, 58 - в Химках, 56 - в Чехове, 55 - в Красногорске, 53 - в Королеве, 48 - в Подольске, 46 - в Рузе, по 42 - в Богородском округе, Лобне, 33 - в Пушкине, 32 - в Щелкове.

25 - в Реутове, по 24 - в Дзержинском, Долгопрудном, по 23 - в Котельниках, Воскресенске, Солнечногорске, по 22 - в Шатуре, Коломне, Протвине, 21 - в Истре, Люберцах, 19 - в Лыткарине, 17 - в Серпухове, Орехово-Зуевском округе, 15 - в Краснознаменске, по 14 - в Можайске, Наро-Фоминске, Домодедове, по 12 - в Ступине, Ивантеевке, по 11 - в Серебряных Прудах, Электрогорске, по 10 - в Клину, Кашире.

По 8 - в Жуковском, Шаховской, Электростали, 7 - в Волоколамске, по 6 - в Лотошине, Сергиевом Посаде, по 5 - в Бронницах, Луховицах, по 4 случая - в Дмитрове, Егорьевске, Павловской Посаде, Озерах, во Фрязине, Черноголовке. По 2 случая выявили в Лосино-Петровском округе, Зарайске, Талдоме. По 1 случаю выявлено во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Пущине. Ни одного случая не выявили в Молодежном, Дубне, Рошале.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 398 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 462 человека, выздоровели 328 618 пациентов.

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