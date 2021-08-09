РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Финал традиционных хоккейных соревнований на Кубок Александра Овечкина пройдет на льду Арены им. Петрова в подмосковном Красногорске 14 августа, сообщается на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир стартовал в Подмосковье 9 августа. В течение недели 12 команд мальчиков 2009 года рождения будут бороться за главный трофей соревнований - Кубок Александра Овечкина.

Соревнования проходят в регионе в третий раз. В 2021 году старт турниру дал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Финальные баталии юных хоккеистов, а также игра за 3 место пройдут на льду Арены им. Владимира Петрова в Красногорске 14 августа.

«По традиции, мы проводим Кубок Александра Овечкина на лучших ледовых аренах Московской области. Отборочные игры пройдут на легендарной арене «Мытищи», а финальные - на льду Академии хоккея им. Владимира Петрова», - сказал Терюшков.

Он отметил, что в Подмосковье рады приветствовать гостей. География турнира каждый год растет и меняется.

«Мы стараемся приглашать команды из разных регионов, чтобы из года в год охватывать все больше городов нашей страны. Для юных хоккеистов это уникальная возможность поиграть на выезде в турнире такого уровня, завоевать заветный трофей и, конечно, встретиться с самим Александром Великим, который каждый год поддерживает спортсменов», - добавил Терюшков.

Он пожелал всем командам красивой игры и сильнейшим - победы.