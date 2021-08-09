РИАМО - 9 авг. В Подмосковье приемка готовности школ к новому учебному году закончится 20 августа, этот процесс начался в середине июля, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, специалисты оценивают защиту школ от террористов, пожарную безопасность, готовность к отопительному сезону, а также работу автобусов и пищеблока.
Примерно половина всех объектов приемку перед началом учебного года уже прошли. В новом учебном году учиться в школы придут 985 тыс. детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил до конца августа привести в порядок пешеходные переходы около школ. В свою очередь министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что более 1,5 тыс. пешеходных переходов около подмосковных школ и детских садов уже обустроили. Это позволит сократить детский травматизм.
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