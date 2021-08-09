РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области проведут прием жителей Подольска в режиме видеоконференцсвязи 11 августа, сообщили в пресс-службе администрации округа.

11 августа на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Минэкологии региона.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.