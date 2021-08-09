РИАМО - 9 авг. Московская область вошла в топ-3 рейтинга регионов по присоединению производителей к маркировке молочной продукции в России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день Подмосковье занимает второе место в рейтинге регионов по присоединению производителей к маркировке молочной продукции в России. В системе «Честный ЗНАК» зарегистрировано 129 производителей из нашего региона, работающих с молочной продукцией», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, система маркировки товаров позволит повысить конкурентоспособность местных производителей, а потребителю - убедиться в достоверности информации о месте производства, дате и изготовителе продукции.

«Лидерами среди производителей молочной продукции из Московской области по вводу кодов маркировки в оборот стали предприятия «Чистая линия», «Хохланд», «Лакталис Восток», «Фудлэнд» и «Латео», - отметил Сергей Воскресенский.

Всего по стране к маркировке молочной продукции присоединились 2 483 производителей. Возглавила рейтинг Москва. На третьем месте расположился Санкт-Петербург.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря – для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод через кассу из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток – летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.