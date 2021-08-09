РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. В ЖК «Весенний» Подольска неизвестные обходят проживающих с сомнительными опросными листами, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая компания ООО «Импульс» никаких волонтеров для распространения данных анкет не направляла и не имеет отношения к тем, кто ходит по квартирам. Тем не менее, УК просит собственников жилых и нежилых помещений в ЖК «Весенний» принять участие в анкетировании и ответить на вопросы, относящиеся к управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах №№1 и 2 в поселке Сосновый Бор на улице Объездная дорога.

Мнение по этим вопросам очень важно и будет учтено в ходе подготовки к общему собранию собственников, которое проведут до конца года. Заполненную анкету просят сдать до 1 сентября в управляющую организацию ООО «Импульс» любым удобным способом: в офис, в диспетчерскую, либо на электронный адрес: impuls.uk@mail.ru.

Анкету можно получить в УК, в диспетчерской, в официальной группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте», а также по электронной почте. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(495)801-79-99.