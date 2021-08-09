РИАМО - 9 авг. Более 15 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за «зеленые» зоны для прогулок, было определено 2700 таких зон, сообщил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

«Зеленые» зоны - это небольшие скверы площадью 12-30 соток вблизи многоквартирных домов, где любят гулять жители, уточнил Разин.

«В рамках поручения губернатора мы большой командой организовали работы по выявлению этих «зеленых» зон, попытались посмотреть на территорию глазами жителей. <...> Вторым этапом провели опрос на «Доброделе», <...> где проголосовали более 15 тыс. жителей», - сказал Разин на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что благодаря этому было определено 2700 «зеленых» зон. Самое большое количество выявленных зон находятся в Балашихе, Ленинском, Мытищах, Красногорске.

«Это придомовые территории, которые жители совершенно точно не хотят видеть иными, кроме как площадками для прогулок», - заключил Разин.