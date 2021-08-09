РИАМО - 9 авг. Почти 19 тыс. жителей Московской области – это федеральные и региональные льготники, а также дети-инвалиды – уже воспользовались бесплатными санаторно-курортными путевками, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям.

«Жители уже отдохнули на курортах Краснодарского края, в Крыму, Кавказских Минеральных водах. В ближайшее время еще 9 тыс. льготников поедут на оздоровление в санатории», – отметила Каклюгина.

Дополнительную информацию по получению данной услуги можно получить на портале госуслуг, в разделе «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».