РИАМО - 9 авг. Подмосковные медики вылечили еще 1421 пациента от коронавируса. Всего болезнь победили 328 618 пациентов, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

Также за сутки выявили 1487 новых случаев инфицирования, спасти не удалось 27 человек.

С начала пандемии в Московской области выявили 398 698 случаев заражения, 7462 пациента стали жертвами инфекции.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>