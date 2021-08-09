РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Около 200 выездов на предприятия для вакцинации сотрудников от коронавируса совершили мобильные бригады Красногорской горбольницы №1 за время прививочной кампании, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Сотрудники медучреждения продолжают выезжать на вакцинацию на предприятия. Медиками проведено порядка 200 выездов. Вакцинировано выездными бригадами почти 8 тыс. человек.

В числе предприятий, которые оставили заявку на организацию выездной вакцинации: филиал АО «Мособлгаз», филиал «Крокус Сити» АО «КРОКУС», ПАО «Сбербанк», ЗАО «БИОКАД», ПАО «Красногорский завод им. Зверева», АО «Красногорская теплосеть», Российский государственный архив кинофотодокументов, образовательный центр «Созвездие», воинские части, государственные учреждения и предприятия, расположенные на территории округа.

​Мобильная бригада выезжает на предприятия в рамках системы ОМС, то есть сотрудникам, желающим привиться от Covid-19, достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

Чтобы организовать выезд мобильной бригады на предприятие, нужно подать заявку на электронную почту: kgb1-covid-19@yandex.ru с указанием названия организации, количества желающих привиться, а также ФИО ответственного лица и телефон для связи. Также можно позвонить в отдел содействия здравоохранению администрации Красногорска: 8(495)563-44-37.​

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