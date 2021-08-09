РИАМО - 9 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 1487 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии число инфицированных составило 398 698 человек, сообщает региональный оперштаб.

Врачи напоминают, что единственным способом защиты является вакцинация. Прививки можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация бесплатна.

При появлении любых симптомов ОРВИ медики рекомендуют оставаться дома и вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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