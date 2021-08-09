РИАМО - 9 авг. В Мытищах рекультивируют полигон «Каргашино». Он попал в соответствующую программу, заявил глава городского округа Виктор Азаров.

«Долго обсуждалась тема закрытия полигона «Каргашино», 10-15 лет. Эту тему мы решили благодаря вашей программе. Полигон был закрыт. Попал в программу рекультивации, будем полностью его рекультивировать», - сказал Азаров на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Полигон «Каргашино» закрыли в конце декабря 2019 года. Его площадь составляла 12,15 гектара.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин сообщал, что рекультивация всех полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье может завершиться к 2028 году, а самые опасные будут рекультивированы до 2024 года.