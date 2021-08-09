РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 авг. Жителей Щелкова предупредили о мошенниках, звонящих гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов и предлагающих принять участие в поимке преступников, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

«Если вам поступает такой звонок, будьте уверены - это мошенник. Схема такая: вас просят передать деньги неизвестному, за которым якобы охотится полиция, и обещают, что после передачи средств злоумышленника возьмут с поличным», - говорится в сообщении.

Жителям необходимо помнить, что полиция не привлекает граждан к спецоперациям по телефону и никогда не просит перечислять свои сбережения на неизвестный счет.

Если поступает такой звонок, необходимо выяснить, кто звонит - фамилия, звание, должность, номер кабинета, где его можно найти, городской номер телефона. Как правило, после таких вопросов мошенники прекращают разговор.

В случае, если вы все же стали жертвой мошенников, нужно лично обратиться в ближайшее отделение полиции.