РИАМО - 9 авг. В парках Подмосковья должен быть доступный прокат велосипедов и самокатов на протяжение всего сезона, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще раз хочу <…> внимательно отнестись к доступному прокату велосипедов. <…> Запрос на эту услугу находится в тройке лидеров. <…> Прошу вас, уважаемые коллеги, найти надежных партнеров», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам губернатора, зимой в парках должен работать прокат лыж, летом велосипедов и самокатов. Воробьев также велел уделить должное внимание посетителям старшего поколения.

В мае на территории Московской области начали работу 350 точек велопроката почти в 30 городских округах.

Точки велопроката открылись в городских округах: Балашиха, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Химки, Щелково.