РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В Люберцах продолжается онлайн-фотоконкурс «Лето дарит вдохновенье», его участники могут присылать снимки с запечатленными на них лучшими моментами лета в Малаховскую библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Библиотека продолжает принимать фотоработы на онлайн-конкурс летних впечатлений. Присланные фотографии публикуют в соцсетях учреждения, чтобы подписчики могли выбрать номинанта на приз зрительских симпатий.

Работы можно присылать до 27 августа на электронную почту: biblio_malahovka@mail.ru или в WhatsApp на номер: 8(910)478-05-64 с указанием названия фотоработы, ее автора и контактного телефона.

Для всех участников подготовлены грамоты, а для победителей - поощрительные призы.