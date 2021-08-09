РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. В молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи состоялся форум поп-культуры, сообщается на сайте администрации горокруга.

Его основная идея – объединить интересы современной молодежи, упор в первую очередь сделан на сериалы, комиксы и киноновинки.

Форум был разделен на несколько блоков: просмотр сериала «Локи», изучение энциклопедии про вселенную Marvel. Ребята играли в популярные настольные игры, участвовали в квизе на тему Marvel, фломастерами раскрашивали известных супергероев или придумывали и рисовали вымышленных.

Также была создана фотозона в стиле поп-арт.