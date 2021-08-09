РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. В консультативно-диагностической лаборатории Мытищинской ГКБ на улице Воровского, 2 появился новый биохимический анализатор Architect plus, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Новое оборудование демонстрирует высокое качество результатов тестирования, повышает производительность лаборатории и обеспечивает пользователям высокую уверенность в клинических результатах.

В год в КДЛ МГКБ проводится свыше 6 млн исследований.