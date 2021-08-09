РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 164 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе подтвердили 18 423 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 487 новых случаев инфицирования.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 398 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 462 человека. Выздоровели и выписались 328 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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