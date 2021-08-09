РИАМО - 9 авг. В городском округе Мытищи на территории Мытищинского лесопарка создают новую рекреационную зону, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

«В этом году мы планируем построить дополнительный фуд-корт, веревочный парк, <…> еще на 150 мест в этом году парковку мы откроем. <…> К новому сезону мы будем готовы принять всех посетителей», - рассказал Азаров на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, Мытищинский лесопарк каждый день посещают порядка 1,5-2 тыс. человек. Зимой на его территории работает лыжная база, летом - велопрокат. Кроме того, в лесопарке есть тактильный зоопарк, детские площадки, зона барбекю и другие объекты.

Азаров также добавил, что в этом году в Центральном парке городского округа Мытищи пройдет реконструкция по программе «Парки Подмосковья». Там заменят архитектурные формы, обновят освещение и набережную. К сентябрю откроют новый скейт-парк.