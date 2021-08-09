РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. В подмосковном Красногорске почти 2 недели разыскивают пропавшую 41-летнюю женщину, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Крецу Вера Павловна, 41 год, город Красногорск, Московская область. С 27 июля 2021 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост пропавшей 162 см, она плотного телосложения, волосы светло-русые. Во что была одета женщина в день исчезновения, неизвестно.

Информацию о местонахождении Крецу можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения 112.