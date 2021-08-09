РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. В городском округе Мытищи экоактивисты приглашают 13 августа на уборку береговой территории рек Сукромка и Борисовка от мусора, сообщается в Instagram-аккаунте волонтерского центра «Вместе» МФ МГТУ им. Баумана.

Субботник проводится совместно с контрольным управлением администрации городского округа.

План мероприятия: 12:00 - сбор участников; 12:10 - общее фото; 12:15 - раздача инвентаря; 14:30 - подведение итогов; 14:40 - фото с результатом уборки; 14:50 - окончание мероприятия. Сбор экоактивистов и волонтеров по адресу: Мытищи, улица Борисовка, 2 в 12:00.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Экологичное Подмосковье» при поддержке главного управления социальных коммуникаций, министерства экологии и природопользования и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.