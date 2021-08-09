РИАМО - 9 авг. При проведении работы, направленной на развитие региона, власти Подмосковья должны уделять внимание каждой мелочи. Важно, чтобы работа была командной, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Цель одна, чтобы каждый человек видел перемены. Каждая мелочь для нас имеет очень большое значение», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что нужно работать с запросами жителей. Людей волнуют темы благоустройства, инфраструктуры, важно повышать качество образования и здравоохранения.

«Мы много говорим с жителями, какие перемены нужно обеспечить для комфортной жизни нашего Подмосковья. Это возможно в большой системе только тогда, когда работают команды, когда на местах тысячи людей вовлечены в процессы», - заключил Воробьев.