РИАМО - 9 авг. Подмосковное УФАС приняло решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЮНИКС». Сведения о нарушении предоставило ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По представленной информации, учреждение заключило с обществом контракт на поставку вещевого имущества. Однако условия контракта были нарушены. В связи с этим договор был расторгнут учреждением в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтвердили документы и сведения.

Подмосковное УФАС провело задание комиссии, но общество не предоставило документы, подтверждающие устранение нарушений в установленный срок.

Учтя доводы лиц, участвовавших в заседании, а также предоставленные доказательства, антимонопольная служба приняла решение о включении ООО «ЮНИКС» в реестр.