РИАМО - 9 авг. Московский городской суд оставил в СИЗО бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда.

«Постановление Басманного районного суда Москвы <...> об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, апелляционные жалобы адвокатов также оставлены без удовлетворения.

Бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество из-за попытки получить выплаты 25% стоимости акций компании «Интеко».

Батурин является старшим братом Елены Батуриной – вдовы бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.