РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. Контракт на проектирование и строительство крупного образовательного центра в микрорайоне 25А городского округа Мытищи заключили с ООО «АСГ Техно Строй», сообщается на сайте администрации округа.

В здании предусмотрено размещение спортивных залов, актового зала с эстрадой и артистическими помещениями, библиотеки с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, кабинета IT-полигона, кабинетов психолога и логопеда, обеденного зала, медицинского блока, общественные зоны. Для удобства учащихся установят лифты.

«Новое здание школы рассчитано на 1,1 тыс. учеников. Особое внимание уделят удобству, комфортности и безопасности образовательного учреждения. Ввести школу в эксплуатацию планируется в 2024 году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Около школы появятся игровые площадки для детей, физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытная зона, а также пешеходные маршруты.