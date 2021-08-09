РИАМО - 9 авг. 18 новых школ откроют свои двери для ребят к 1 сентября в Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача - открыть 18 новых школ к началу учебного года», - сказал Воробьев.

Он отметил, что по 3 новые школы откроют в Люберцах и Балашихе.

«Главы подберут новые коллективы, которые дадут прекрасное образование нашим детям», - заключил Воробьев.

Ранее он сообщил, что в этом году в Московской области идут в школу 985 тысяч ребят.