РИАМО - 9 авг. 18 новых школ откроют свои двери для ребят к 1 сентября в Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Наша задача - открыть 18 новых школ к началу учебного года», - сказал Воробьев.
Он отметил, что по 3 новые школы откроют в Люберцах и Балашихе.
«Главы подберут новые коллективы, которые дадут прекрасное образование нашим детям», - заключил Воробьев.
Ранее он сообщил, что в этом году в Московской области идут в школу 985 тысяч ребят.
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