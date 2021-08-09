РИАМО - 9 авг. Около 2,7 тыс. «зеленых зон» свободных от застройки определили в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы провели большую работу, определили 2,7 тыс. «зеленых зон», где строительства не должно быть ни при каких обстоятельствах», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что ранее с таким запросом обращались жители Королева и Щелкова.

«Эти зоны нужны, чтобы там отдыхали люди», - заключил Воробьев.

Свои предложения по оцифровке «зеленых зон» жители Подмосковья вносили на портал «Добродел». Голосование завершилось 18 июля. Всего было внесено 14243 предложения.