РИАМО - 9 авг. В 2021 году в Московской области вырастет число детей, который пойдут в школы, за парты сядут 985 тысяч ребят, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Впереди учебный год. У нас в этом году идут в школу 985 тысяч ребят. Наш контингент вновь прибавился на 43 тысячи школьников», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важной темой являются школьные маршруты, безопасность в учебных учреждениях.

«Мы еще проведем ряд мероприятий с нашими педагогами», - заключил Воробьев.

Отмена бумажных справок по болезни в школах ​Подмосковья>>