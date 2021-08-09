РИАМО - 9 авг. На этой неделе жара в Московском регионе спадет, погода станет более комфортной. Также ожидаются дожди и грозы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня будет последний настоящий по-летнему жаркий день. Погода солнечная, без осадков, температура воздуха в Москве +27…29 градусов. Уже завтра во второй половине дня к нам подойдет зона (атмосферного - ред.) фронта, который проявит себя пока что небольшими кратковременными дождями», - сказала Позднякова.

По ее словам, во вторник температура воздуха останется на 5-7 градусов выше климатической нормы. Днем в Москве будет +27…29 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

«Характер погоды будет меняться в середине недели. Там уже возможны более интенсивные дожди, возможны грозы. За счет того, что облаков будет в среду чуть больше, дневная температура не будет такой высокой и окажется в пределах +21…26 градусов по региону. В Москве - от +22 до +24 градусов», - уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что в конце рабочей недели погода в столичном регионе будет облачной с прояснениями. В дневные и ночные часы возможны кратковременные осадки. Ночью температура составит +14…19 градусов, днем температура будет комфортной: в Москве ожидается +23…24 градуса, по Московской области - от +20 до +25 градусов.

На выходных атмосферное давление немного подрастет, северо-западный ветер принесет в регион порцию прохладного воздуха. Ночи станут прохладнее - от +11 до +16 градусов. Дневная температура останется на уровне +20…25 градусов.

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