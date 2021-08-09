РИАМО - 9 авг. В 2021 году должен быть запущен путепровод в подмосковных Мытищах. Строительство Мытищинской хорды продолжается, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Путепровод на улице Фрунзе и Мира должен быть запущен в этом году. Значимый инфраструктурный проезд», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что также в Мытищах запускают поликлинику.

Строительство путепровода в Мытищах ведется с октября 2018 года. Его создают в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Работы завершатся в 4 квартале 2021 года.