РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. В Мытищах более 70 детей из семей с низкими доходами в этом году идут в первый класс. Они получат подарок от команды губернатора – рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями, сообщается на сайте администрации округа.

Рюкзак семье доставят на дом сотрудники администрации и социальной службы. Сотрудники социальной защиты заранее обзвонили семьи и обговорили удобное время посещения.

«Услуга по получению губернаторского подарка стала проактивной. Сотрудниками администрации округа была проделана большая работа. К обзвону семей подключились несколько управлений администрации – социальной политики, образования, культуры и молодежной политики. Теперь семьям с детьми-первоклассниками не нужно обращаться в социальные службы за получением подарка. Рюкзак с письменными принадлежностями им доставят на дом», – сказал глава округа Виктор Азаров.

Семьи с невысоким доходом, не получившие уведомление о вручении подарка первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/mpgucomplexservices/3.