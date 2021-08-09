РИАМО - 9 авг. Стоянки автобусов и разворотные площадки не должны находиться под окнами жилых домов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема - это разворотные площадки <...> Поэтому прошу наш строительный блок, когда вы согласовываете строительство, прошу обратить внимание на правильное расположение разворотных площадок и конечных остановок», - сказал Воробьев.

Он отметил, что жители жалуются на случаи, когда стоянки и развороты происходят под окнами их домов.

Ранее губернатор поручил продолжить обновление остановок общественного транспорта.