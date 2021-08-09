РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 авг. При поддержке главы Королева 32 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в детский лагерь «Фортуна» в Крыму, сообщает пресс-служба городской администрации.

Это уже третья смена отдыхающих, которая обещает быть самой насыщенной и яркой. Помимо основной программы лагеря каждый ребенок может поучаствовать в ряде образовательно-воспитательных программ, которые направлены на развитие коммуникативных и творческих возможностей детей.

Особое внимание педагогов будет уделено развитию творческих и коммуникативных способностей каждого ребенка, их социализации.