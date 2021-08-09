РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Пропавшего 45-летнего Евгения Рубцова разыскивают в подмосковном Красногорске, местонахождение мужчины неизвестно с 1 августа, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Рубцов Евгений Иванович, 45 лет, деревня Тимошкино, Красногорск. С 1 августа 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 180 см, он худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения был одет в серую клетчатую рубашку и светлые шорты.

Информацию о местонахождении Рубцова можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения 112.