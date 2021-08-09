РИАМО - 9 авг. Остановочные пункты продолжат обновлять в Подмосковье по запросу граждан, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу продолжить работу по обновлению остановок. <...> Сейчас в новых микрорайонах, в СНТ мы получаем заявки на новые павильоны», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что ранее были обновлены тысячи остановочных пунктов.

Ранее губернатор рассказал об обновлении автовокзалов в регионе. До 1 сентября планируют обновить 14 объектов. Они располагаются в Солнечногорске, Клину, Ногинске, Чехове, Домодедове, Раменском и других городских округах.