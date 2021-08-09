РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 авг. В рамках региональной программы «Мой подъезд» в городском округе Мытищи отремонтировано 158 подъездов, сообщается на сайте администрации горокруга.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется программа «Мой подъезд», задача которой – улучшение качества жизни жителей региона, приведение подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, в настоящий момент на территории Подмосковья 5,5 тыс. подъездов приведены к нормативному состоянию. Министерством и муниципальными образованиями был определен план на 2021 год отремонтировать более 13 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 83 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья.

Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.