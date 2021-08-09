РИАМО - 9 авг. Спортсмены из Подмосковья завоевали 21 медаль Олимпийских игр, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Последние несколько недель мы все переживали за наших олимпийцев. <...> Мы рады, что наши ребята заслужили 71 медаль, из них 21 медаль была принесена нашими ребятами, которые проживают, занимаются большим спортом в Подмосковье», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что вся страна гордится, что сборная была на высоте.

«Хочется всех их поздравить, они большие молодцы», - заключил Воробьев.

8 августа в Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры. На счету российской сборной 71 медаль. Московская область входит в топ-3 среди регионов РФ, которые готовят спортсменов на Олимпиаду.

Подмосковные олимпийцы выиграли 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также был поставлен олимпийский рекорд в плавании на спине.