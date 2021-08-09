РИАМО - 9 авг. Спортсмены из Подмосковья завоевали 21 медаль Олимпийских игр, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что вся страна гордится, что сборная была на высоте.
«Хочется всех их поздравить, они большие молодцы», - заключил Воробьев.
8 августа в Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры. На счету российской сборной 71 медаль. Московская область входит в топ-3 среди регионов РФ, которые готовят спортсменов на Олимпиаду.
Подмосковные олимпийцы выиграли 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также был поставлен олимпийский рекорд в плавании на спине.
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