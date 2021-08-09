РИАМО - 9 авг. Правительство России планирует к 2022 году перевод учителей и госслужащих на отечественные мессенджеры, почту и сервисы видеоконференций, пишет газета «Коммерсант».

Как уточняет издание, уже в следующем году данная инициатива может быть распространена на преподавателей школ и вузов. Учителя будут таким образом общаться со школьниками, студентами и родителями.

Концепция предполагает развитие сервисов для удаленной работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами и т.д.

Преподавателей, а позже чиновников переведут на уже имеющиеся отечественные программные решения. Правда, какие именно, пока неизвестно.

Эксперты считают такую инициативу труднореализуемой, но нужной на фоне зависимости от западных решений: до сих пор даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы.