РИАМО - 9 авг. Правительство России планирует к 2022 году перевод учителей и госслужащих на отечественные мессенджеры, почту и сервисы видеоконференций, пишет газета «Коммерсант».
Как уточняет издание, уже в следующем году данная инициатива может быть распространена на преподавателей школ и вузов. Учителя будут таким образом общаться со школьниками, студентами и родителями.
Концепция предполагает развитие сервисов для удаленной работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами и т.д.
Преподавателей, а позже чиновников переведут на уже имеющиеся отечественные программные решения. Правда, какие именно, пока неизвестно.
Эксперты считают такую инициативу труднореализуемой, но нужной на фоне зависимости от западных решений: до сих пор даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии