РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Полицейские Подольска задержали жителя Чехова по подозрению в краже денег с чужой банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о краже 50 тыс. рублей с банковской карты.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 32-летний житель Чехова, который дал признательные показания в совершении данного преступления.

Установлено, что потерпевший обратился в кредитную организацию на улице Ульяновых, где менеджер при оформлении микрозайма привязал банковскую карту заявителя к своему телефонному номеру и, используя мобильное приложение, похитил деньги с данного счета.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные денежные средства возвращены владельцу.