РИАМО - 9 авг. В 2021 году по территории Подмосковья будут курсировать около 500 новых автобусов. Автобусный парк в регионе обновляется каждый год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году порядка 500 автобусов новых будет запущено», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что автобусные маршруты очень востребованы в Подмосковье. Автопарк составляет порядка 10 тыс. единиц.

Ранее обновили автопарк на 4 муниципальных маршрутах Котельников. На линию вышли 32 новых автобуса малого класса вместимости. Маршруты обслуживают микрорайоны Силикат, Южный, а также следуют от автовокзала до ТЦ «Мега Белая Дача» и гипермаркета «Глобус».