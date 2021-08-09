РИАМО - 9 авг. Программу реновации автовокзалов реализуют в Подмосковье, до 1 сентября планируют обновить 14 объектов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обращает на себя внимание ситуация с автовокзалами. Мы комплексно беремся за автовокзалы. Большая программа реновации автовокзалов. До 1 сентября будут обновлены 14 из них», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что будут отремонтированы автовокзалы в Солнечногорске, Клину, Ногинске, Чехове, Домодедове, Раменском и других городах.