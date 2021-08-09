РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Теплосети подмосковного Красногорска готовы к отопительному сезону на 75%, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский провел традиционное рабочее совещание в администрации в понедельник. Среди главных тем он отметил подготовку к отопительному сезону.

«Отопительный сезон: готовность 75%. Продолжается подготовка оборудования котельных и теплотрасс», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в округе завершается приемка подъездов, отремонтированных по программе «Мой подъезд».

«К среде (11 августа - ред.) управляющие компании представят свои объекты с учетом устраненных недоделок», - отметил Спасский.