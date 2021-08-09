РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Около 104 тыс. жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил глава округа Алексей Спасский.

Спасский провел традиционное рабочее совещание в администрации в понедельник. Среди главных тем он отметил ситуацию с коронавирусом.

Выздоровевших больше, чем заболевших. Почти вдвое сократилось число вызовов врачей на дом. «Легкий» ковидный стационар в Нахабине перепрофилируют для планового приема.

«Тем не менее, реанимация в КГБ №1 заполнена, и самый надежный способ обезопасить себя и близких – по-прежнему вакцинация. Почти 104 тыс. красногорцев уже сделали прививку», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>