РИАМО - 9 авг. Региональный конгресс индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства» пройдет в Доме правительства Подмосковья с 17 по 19 августа, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Ведомство выступает организатором мероприятия совместно с ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Минпромторга России.
Конгресс включит большую деловую программу и выставку подмосковных производителей. Его участники обсудят ключевые проблемы предприятий, представят новые инвестиционные проекты и меры повышения инвестпривлекательности Подмосковья, а также поделятся предложениями по реализации программ поддержки отрасли.
Московская область – один из крупнейших кластеров индустрии в стране. На территории региона работают свыше 100 предприятий, производящих детские товары, как крупные и средние, так и представляющие малый бизнес. Экспорт индустрии составил 133 млн долларов США.
Он добавил, что конгресс дает возможность выстроить коммуникацию между участниками рынка: обменяться опытом, обсудить ключевые вопросы, выработать совместные решения и найти новые точки роста.
В Доме правительства региона в период проведения конгресса откроют выставку продукции областных производителей. В нее войду игрушки, одежда и обувь, в том числе школьная форма, товары для учебы, хобби и творчества, канцелярия, оборудование для игры и занятий спортом, детская мебели и продукция для малышей.
«Подмосковье занимает ведущую позицию среди регионов страны по количеству предприятий, занятых в сфере производства товаров для детей. Сегодня в области уже работает несколько крупных компаний, которые включены в перечень системообразующих предприятий на федеральном уровне», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что правительство заинтересовано в развитии отрасли и росте инвестирования в нее. От этого регион выиграет как в экономическом, так и в социальном плане, поскольку маленькие жители Подмосковья и всей России будут обеспечены высококачественными безопасными товарами отечественного производства.
Принять участие в обсуждениях и выставке могут российские производители детской продукции, имеющие регистрацию по юридическому адресу в Подмосковье, а также компании реализующие собственное или контрактное производство в области.
Для регистрации на конгресс нужно заполнить форму по ссылке и получить подтверждение от организаторов.
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