РИАМО - 9 авг. Региональный конгресс индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства» пройдет в Доме правительства Подмосковья с 17 по 19 августа, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Ведомство выступает организатором мероприятия совместно с ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Минпромторга России.

Конгресс включит большую деловую программу и выставку подмосковных производителей. Его участники обсудят ключевые проблемы предприятий, представят новые инвестиционные проекты и меры повышения инвестпривлекательности Подмосковья, а также поделятся предложениями по реализации программ поддержки отрасли.

Московская область – один из крупнейших кластеров индустрии в стране. На территории региона работают свыше 100 предприятий, производящих детские товары, как крупные и средние, так и представляющие малый бизнес. Экспорт индустрии составил 133 млн долларов США.

«Развитие индустрии детских товаров является важным направлением при выстраивании государственной политики. Субъекты РФ формируют благоприятную среду для создания новых производственных площадей и поддержки существующих», – сказал директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов.

Он добавил, что конгресс дает возможность выстроить коммуникацию между участниками рынка: обменяться опытом, обсудить ключевые вопросы, выработать совместные решения и найти новые точки роста.

В Доме правительства региона в период проведения конгресса откроют выставку продукции областных производителей. В нее войду игрушки, одежда и обувь, в том числе школьная форма, товары для учебы, хобби и творчества, канцелярия, оборудование для игры и занятий спортом, детская мебели и продукция для малышей.

«Подмосковье занимает ведущую позицию среди регионов страны по количеству предприятий, занятых в сфере производства товаров для детей. Сегодня в области уже работает несколько крупных компаний, которые включены в перечень системообразующих предприятий на федеральном уровне», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что правительство заинтересовано в развитии отрасли и росте инвестирования в нее. От этого регион выиграет как в экономическом, так и в социальном плане, поскольку маленькие жители Подмосковья и всей России будут обеспечены высококачественными безопасными товарами отечественного производства.

Принять участие в обсуждениях и выставке могут российские производители детской продукции, имеющие регистрацию по юридическому адресу в Подмосковье, а также компании реализующие собственное или контрактное производство в области.

Для регистрации на конгресс нужно заполнить форму по ссылке и получить подтверждение от организаторов.